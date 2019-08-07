Около маразма: медики признались, что им спускают сверху планы по родам и смертности

Встреча проходила в минувшие выходные в Казани. Представители профсоюзов раскрыли немало интересного: из истории борьбы за свои трудовые права и «рецепты из кухни» отраслей, которые обычно остаются закрытыми.

В Казань приехали представители профсоюзов «Действие» (здравоохранение), «Учитель», ФПАД (авиадиспетчеры), МПРА (крановщики) из Башкирии, Татарстана, Удмуртии, Марий Эл, Пермского края и Кировской области.

В процессе обсуждения рабочих проблем выяснились удивительные подробности. Например, один из представителей профсоюза «Действие» сказал про плановые показатели, которые отражаются на зарплате сотрудников.

- У нас есть план по родам, 150 в месяц должно быть! - в сердцах воскликнула медсестра. – И даже план по смертельным случаям. Вы себе представляете?..

Это напомнило «палочную систему» в органах МВД, где могут наказать за недостижение определенных показателей, например, по раскрываемости преступлений.

То, что больница – это не завод, доказывает и итальянская забастовка того же профсоюза. На одной из больниц врачи стали выполнять все инструкции буквально. Столько-то минут на прием, заканчивать работу в 16.48. Сами можете представить, что случилось, когда врачи стали принимать людей ровно по инструкциям.

Проблем в российском здравоохранении много, а несоблюдение трудовых прав сотрудников их только усугубляет.

- Оклад водителя скорой помощи – 5 620. Это нормально? – виснет в воздухе вопрос. Выясняется, что втихую в медицине идет процесс выдавливания своего же персонала из сферы здравоохранения: водителей скорой помощи переквалифицируют в простых водителей, санитарок переводят в уборщицы. Так экономят средства, ведь у таких «новых» сотрудников меньше социальных льгот.

- Все переговоры с руководством мы ведем под запись, - делится опытом один из участников семинара.

У крановщиков дела еще хуже. В Казани им пришлось остановить краны на стройке – по техническим причинам.

- По инструкции надо останавливать кран каждый час на 10-15 минут. Это не соблюдается, - рассказывает крановщик. – У нас не соблюдается КЗОТ вообще. В Санкт-Петербурге, например, норма работать сутки через сутки. Такое вообще запрещено.

Трудовые договоры на руки не дают. Зарплата официальная – 17 250, остальное – всё платят по-черному.

По словам представителей МПРА, технику эксплуатируют без соблюдения правил техники безопасности. В результате снижается качество строительства и повышается риск для жителей, живущих рядом со стройкой. Но все жалобы в Гострудинспекцию, по словам крановщиков, решаются в пользу работодателей.

Учителя посетовали на то, что администрация ведет себя нагло. Профсоюз в одной из школ Удмуртии создали после того, как поменяли директора. На молодого, без опыта в профессии. Сразу 32 учителя из 42-х записались в альтернативный профсоюз «Учитель».

- Все решения у нас принимают муниципальные органы, не компетентные в нашей сфере, - говорит учительница. – Я 43 года работаю в школе, зарплата – 12 тысяч. А пенсия директора школы – 18 тысяч.

Если у альтернативных профсоюзов медиков и учителей пока речь идет о постоянной борьбе за свои права, то у авиадиспетчеров ситуация лучше. Они своей предыдущей деятельностью, в том числе и забастовками по всей стране, уже добились многого. Например, летают раз в год бесплатно в любую точку мира.

Услышав об этом, крановщики и учителя поневоле задумываются. Если у других получилось, значит, и у них выйдет? В том, что озвученные на встрече проблемы типичны для всех регионов страны, ни у кого сомнений не возникло.