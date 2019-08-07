Новым министром экологии Башкирии стал арбитражный судья Урал Искандаров
Занимавший ранее его пост Мирхайдар Фатхуллин подал в отставку спустя более полугода работы.
Информацию Медиакорсети по телефону подтвердила заместитель министра минэкологии и природопользования Башкирии Наталья Логунова.
Напомним, ранее, с ноября 2018-го, ведомством руководил Мирхайдар Фатхуллин, до этого он работал в правительстве Свердловской области. Известно, что он написал заявление на увольнение по собственному желанию. Тем не менее, существуют мнения, что министр не справился со своей работой. О новых кадровых назначениях ранее предупреждал и врио главы региона, заявив, что будет увольнять чиновников в случае, если они не будут его устраивать.
Очевидно, что новому министру придется разбираться в крупных экологических скандалах, связанных с массовой гибелью рыбы в Башкирии. В частности, на реке Изяк в Благовещенском районе и Аургазинском районе Башкирии.
Известно, что Урал Искандаров стал и был признан судьей еще в 1994 году. Согласно сведениям «Трансперенси-Интернешнл», в 2015 году имел доход в 4,5 млн рублей, владеет следующим недвижимым имуществом: земельный участок, 1499 кв. м (наём (аренда)), жилой дом, 79.2 кв. м, квартира, 31.3 кв. м, квартира, 93.2 кв. м (долевая собственность), 0.333333333333333 доли, Toyota Land Cruiser 200.
Справка:
Искандаров Урал Салаватович родился 10 декабря 1966 года в Уфе. Окончил Башкирский государственный университет, Кубанский государственный аграрный университет. Кандидат юридических наук.
Трудовую деятельность начал в 1984 году монтажником связи Уфимского участка СМУ треста «Волгоэлектросетьстрой».
В 1987 году – слесарь третьего разряда СУ-2 треста Крупнопанельного домостроения.
В 1987–1992 годах – заведующий хозяйством Государственного арбитража БАССР.
В 1992–1993 годах – ведущий специалист Арбитражного суда Республики Башкортостан.
В 1993–1994 годах – судья-стажёр Арбитражного суда Республики Башкортостан.
В 1994–2019 годах – судья Арбитражного суда Республики Башкортостан.