Новым министром экологии Башкирии стал арбитражный судья Урал Искандаров

Напомним, ранее, с ноября 2018-го, ведомством руководил Мирхайдар Фатхуллин, до этого он работал в правительстве Свердловской области. Известно, что он написал заявление на увольнение по собственному желанию. Тем не менее, существуют мнения, что министр не справился со своей работой. О новых кадровых назначениях ранее предупреждал и врио главы региона, заявив, что будет увольнять чиновников в случае, если они не будут его устраивать.