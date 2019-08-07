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К концу года осужденные построят в Башкирии детский сад на 260 мест
Сюжеты:
Болеем за нашихНациональные проекты 2019-2024Дело Луизы
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К концу года осужденные построят в Башкирии детский сад на 260 мест

Вчера, 14:06ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
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