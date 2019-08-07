К концу года осужденные построят в Башкирии детский сад на 260 мест

Генподрядчиком по строительству детсада в Туймазах на ул. Островского выступает «Управление строительства № 3» Федеральной службы исполнения наказаний, расположенное в Уфе. Работы будут профинансированы из федерального и республиканского бюджетов. Согласно условиям контракта, строительство должно быть завершено в ноябре текущего года.

Как уточняет РБК, это предприятие является коммерческой организацией, входит в состав уголовно-исполнительной системы, целями деятельности является привлечение к оплачиваемому труду лиц, отбывающих уголовные наказания.

Согласно данным пресс-службы Управления ФСИН по РБ, в настоящее время в учреждениях пенитенциарной системы республики содержатся около 12 тыс. человек, при этом к оплачиваемой работе привлечено более 4 тыс. человек (средний дневной заработок — около 325 руб.).