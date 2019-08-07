Депутат из Башкирии отказался лишить главреда «Проуфу» статуса своего помощника

Депутату Госсобрания-Курултая РБ Дмитрию Чувилину партия КПРФ «посоветовала» лишить статуса помощника главного редактора портала «Проуфу» Рамиля Рахматова, который исполняет эти обязанности на общественных началах, сообщает «Ъ-Уфа». Бюро рескома партии посчитала, что «ярко выраженная антикоммунистическая позиция» журналиста может стать поводом для его увольнения.

Отметим, что в начале лета текущего года портал опубликовал материал Рамиля Рахматова о том, что фракция КПРФ в Госсобрании выступила в поддержку закона об ужесточении регионального закона о митингах. Согласно этому закону, митинги запрещаются проводить в парках, скверах и возле особо охраняемых территорий. Как тогда отметил Рамиль Рахматов, в ходе первого голосования коммунисты в большинстве своем выступили против этого проекта. Однако Юнир Кутлугужин провел повторное голосование, результаты которого оказались иным.

Дмитрий Чувилин сообщил изданию, что отказался увольнять своего помощника за высказанное мнение. Кроме того, он подчеркнул, что не намерен «участвовать в политических играх, которые ведутся сейчас в отношении издания «Проуфу». Депутат отметил, что не соответствующая позиции органов власти редакционная политика — не повод для репрессий.

Ранее по требованию Юнира Кутлугужина депутат Государственного Собрания — Курултая Башкирии Лия Хафизова лишила статуса своего помощника Диану Демидову.