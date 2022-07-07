Жителей Уфы зазывают посмотреть «санкционные» блокбастеры в кинотеатре

Читатели Mkset сообщают о весьма интересных приглашениях, которые они стали получать на электронную почту. Некая компания «Кинотека» предлагает посмотреть голливудские премьеры, которые так и не вышли в прокат российских кинотеатров из-за санкций, на большом экране кинотеатра. Примечательно, что письма приходят от компании «Киномакс», во всяком случае с ее электронного адреса, который в Уфе представлен кинотеатром в ТРЦ «Планета».