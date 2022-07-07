Жителей Уфы зазывают посмотреть «санкционные» блокбастеры в кинотеатре

Читатели Mkset сообщают о весьма интересных приглашениях, которые они стали получать на электронную почту. Некая компания «Кинотека» предлагает посмотреть голливудские премьеры, которые так и не вышли в прокат российских кинотеатров из-за санкций, на большом экране кинотеатра. Примечательно, что письма приходят от компании «Киномакс», во всяком случае с ее электронного адреса, который в Уфе представлен кинотеатром в ТРЦ «Планета».
Привет, кинозритель! Ты наверное соскучился по Голливудским блокбастерам и мировым шедеврам кинематографа? Приходи в «Кинотеку»!из письма читателя
В теме письма анонсированы следующие кинокартины: «Доктор Стейндж в мультивселенной безумия», «Бэтман», «Я краснею» и «Фантастические твари. Тайны Дамблдора».
Далее в письме получателю предлагают ознакомиться с «планом мероприятий», а также заверяют, что атмосфера кинопросмотра останется неизменной, так как залы компания арендует у кинотеатра, да еще и гарантирует «100% погружение».
Следить за «планом мероприятий» предлагается с 7 июля, то есть с сегодняшнего дня. Также в письме предлагается узнать «стоимость участия в проекте».
Как указано на сайте компании, проект «Кинотека» — «альтернативное кинопространство, созданное единомышленниками и людьми, влюбленными в кино». Проект представлен в нескольких городах России.
Корреспондент Mkset обратился по указанному на сайте «Кинотеки» телефону, однако дозвониться до компании не удалось. В уфимском кинотеатре «Киномакс» тоже не взяли трубку.