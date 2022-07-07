Житель Оренбурга отсудил у больницы увеличение суммы компенсации

Житель Оренбурга отсудил у больницы увеличение суммы компенсации
Житель Оренбурга отсудил у больницы увеличение суммы компенсации
Вчера, 18:12ОбществоФото: pxhere.com
Оренбуржец подал в суд на местную «Городскую клиническую больницу № 1», обвинив врачей в неправильном лечении матери, что привело к ее смерти. О ходе судебного разбирательства пишет издание Orenday.

Со ссылкой на издание «Народные Новости» сообщают, что первый иск о выплате компенсации за причиненный моральный вред больницей оренбуржец направил еще весной. После этого Ленинский районный суд города признал правомерность претензий и вынес решение, согласно которому медицинское учреждение обязано выплатить истцу 150 тысяч рублей.

Однако назначенную сумму мужчина посчитал недостаточной. По этой причине он направил второй иск в областной суд Оренбурга. В ходе судебного разбирательства были проанализированы все нюансы сложившейся ситуации. При этом учитывался уровень перенесенного мужчиной стресса из-за потери матери. В результате было принято решение обязать медучреждение увеличить сумму компенсации до 300 тысяч рублей.

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