«Всё равно начислим по среднему»: жители массово жалуются на «Уфаводоканал»

Жильцы многоквартирных домов сообщают в соцсетях, что не могут дозвониться до «Уфаводоканала», а также, по их словам, до компании не доходят показания счетчиков, из-за чего плату за воду начисляют по среднему.

Уфимцы массово жалуются на работу «Уфаводоканала», посты с жалобами появляются в уфимских группах в соцсетях. По словам жителей, до горячей линии компании не дозвониться, а клиентские офисы работают в рабочие часы населения и не готовы принимать горожан в выходные. К тому же, по словам жильцов домов, до компании не доходят показания водяных счетчиков, из-за чего в платежках счета за воду многим горожанам выставляют «по среднему». — Не приходят платежки «Уфаводоканала» уже который месяц, как будто про нашу квартиру забыли. Сначала бумажные были, потом электронные стали, а сейчас второй месяц никаких нет, — признается читательница Mkset. Более того, некоторые жители сообщают, что из-за того, что до компании не доходят показания счетчиков, им якобы начисляются пени. С их слов, операторы, обслуживающие население, признаются, что пени жильцам приходится оплачивать не по их вине, но «ничего с этим поделать не могут». — У меня приходят пени, хотя все оплачиваю вовремя. Это раздражает, но все равно оплачиваю эти копейки, — признается уфимка Ольга. — И долг не могу погасить, и показания не могу передать. Дозвониться тоже нельзя, — пишет другая уфимка Ирина. — У меня то же самое, уже не знаю, что с этим делать. Мы ходили в офис, нам сказали, что мы поздно платим. Хотя я и раньше в эти же сроки оплачивала, но никаких проблем не было. Забила на это, — признается Гульфия. Уфимка Аврора (имя изменено — прим.ред.) сообщила Mkset, что ей однажды чудом удалось-таки дозвониться до горячей линии «Уфаводоканала». Со слов женщины, оператор на том конце провода сказала ей, что она также «слишком поздно» передает показания водяных счетчиков. Хотя, со слов Авроры, сроки передачи счетчиков она не меняла и передавала показания, как и раньше, до конца месяца. Да и передать цифры, с ее слов, не предстает возможным — они до «Уфаводоканала» просто не доходят. — Оператор сказала мне, что показания, переданные по номеру «Ватсап», обрабатываются две недели, а ответственный за их обработку только один работник. Соответственно, если их не обработают вовремя или человек просто не успеет это сделать, то начислят «по среднему», как будто я эти показания вообще не передала, — пояснила уфимка. Mkset направил официальный запрос в ГУП «Уфаводоканал» с просьбой прояснить ситуацию. Ответ будет опубликован после его получения.

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