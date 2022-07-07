В Башкирии наблюдается дефицит рабочих рук

В Башкирии наблюдается дефицит рабочих рук
В Башкирии наблюдается дефицит рабочих рук
Сегодня, 17:17ОбществоФото: piqsels.com
Республика Башкортостан испытывает нехватку людей с рабочими специальностями в промышленности и сфере услуг.

В регионе существует кадровый голод в сельском хозяйстве и строительной сфере. Об этом информирует «КП-Уфа».

Из официальной статистике рынка труда видно, что 70% имеющихся в Башкирии вакансий относятся к рабочим профессиям. Больше всего не хватает людей на обрабатывающих производствах (13% вакансий).

Очень нужны сотрудники в строительной сфере (9% вакансий), оптовой и розничной торговле (8%), системе государственного управления и социального обеспечения (8%) и отрасли транспортировки и хранения (7%). К области здравоохранения и социальных услуг относятся 6% имеющихся в Башкирии вакансий.

Отелям и общепиту тоже нужны рабочие (5% вакансий), как и сельскому и лесному хозяйству (4%). Так к обслуживанию, торговле и охране относятся 14% от всех представленных в республике вакансий.

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