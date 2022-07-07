В Башкирии экс-начальника отдела полиции осудят за взяточничество

Бывший начальник отдела полиции Иглинского района за продвижение интересов тех или иных граждан получал взятки не только в денежном эквиваленте, но и в виде бетонной смеси и мяса, сообщает пресс-служба СК по РБ

Бывший начальник отдела полиции Иглинского района республики предстанет перед судом по ряду обвинений, в числе которых взяточничество, мошенничество и превышение должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба СК по РБ. Как сообщают в ведомстве, за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей обвиняемый пообещал подозреваемому в мошенничестве бизнесмену посодействовать тому, чтобы в его отношении не было возбуждено уголовное дело. Проведением проверки в отношении бизнесмена занимался именно тот отдел, главой которого ранее выступал обвиняемый. При этом в момент передачи взятки был задержан посредник, а впоследствии и сам начальник отдела. Однако на этом история о предприимчивом полицейском не заканчивается. Сообщается, что он также получил денежную сумму в размере 1,45 миллиона рублей, на этот раз обязавшись помочь двум сотрудникам силового ведомства в продвижении по службе. Двое его коллег передали ему 850 и 600 тысяч рублей соответственно. На самом же деле ни о каком продвижении коллег по службе речи не шло. Начальник отдела присвоил деньги себе и далее распорядился ими по своему усмотрению. От действий экс-главы отдела полиции пострадал также глава крестьянско-фермерского хозяйства. За 1,2 миллиона рублей обвиняемый обещал тому содействие в получении земельного участка. В действительности же никакое продвижение интересов фермера в планы полицейского не входило — деньги он попросту похитил. Более того обвиняемый решил не останавливаться на сумме в более чем миллион рублей и продолжил обирать главу хозяйства. Сообщается, что он потребовал раствор бетона для ремонта полов на территории отдела полиции, а также 250 кг мяса, за которые обещал расплатиться позднее. В свою очередь, в пресс-службе МВД по РБ сообщают, что оперативниками Республики Башкортостан выявлены факты противоправной деятельности сотрудника. Руководством регионального Главка МВД по данному факту была назначена служебная проверка. Сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины, он понесет наказание в установленном законом порядке. На данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый свою вину не признаёт.

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