Сегодня скончался бывший вице-мэр Уфы Сергей Хох

Сегодня стало известно об уходе из жизни бывшего вице-мэра Уфы Сергея Хоха. Об этом на официальной странице в соцсетях сообщает МУП УИС.
Как сообщает предприятие, церемония прощания с Сергеем Хохом состоится в Уфе в эту субботу — 9 июля. Местом проведения траурной церемонии станет ГДК, состоится же она в 10:00. Причина смерти экс-чиновника не уточняется.
В уфимскую администрацию Сергей Хох пришёл в 2013 году. Там он занял должность заместителя главы администрации, в рамках которой он занимался курированием вопросов по взаимодействию с экстренными службами и ведомственными силовыми структурами. В администрации Уфы Сергей Хох проработал до 2015 года.
Позднее Сергей Хох перешёл на работу в МУП УИС, где занял должность заместителя исполнительного директора. Где, согласно заявлению предприятия, «работал до последнего дня».
Как гласит из биографии экс-чиновника, Сергей Хох окончил ряд престижных учебных военных заведений. Получил звание генерал-майора. Принимал участие в ликвидации взрыва на территории артиллерийского склада в республике Удмуртия, а также в своё время занимал должность начальника управления технического обеспечения Центрального военного округа в Екатеринбурге.