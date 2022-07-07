Сегодня скончался бывший вице-мэр Уфы Сергей Хох

В уфимскую администрацию Сергей Хох пришёл в 2013 году. Там он занял должность заместителя главы администрации, в рамках которой он занимался курированием вопросов по взаимодействию с экстренными службами и ведомственными силовыми структурами. В администрации Уфы Сергей Хох проработал до 2015 года.