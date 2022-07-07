Режиссер «Из Уфы с любовью» снимет фильм «Помилование» по повести Мустая Карима

По повести знаменитого башкирского писателя и поэта Мустая Карима в скором времени выйдет фильм. Об этом стало известно сегодня, 7 июля. Примечательно, что «Помилование» будет не первой экранизацией произведений Мустая Карима, ранее по его повести «Сестренка» был снят одноименный фильм, первый российский фильм на башкирском языке в широком прокате. Действие в обоих картинах происходит в годы Великой Отечественной войны.