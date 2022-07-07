Режиссер «Из Уфы с любовью» снимет фильм «Помилование» по повести Мустая Карима

По повести знаменитого башкирского писателя и поэта Мустая Карима в скором времени выйдет фильм. Об этом стало известно сегодня, 7 июля. Примечательно, что «Помилование» будет не первой экранизацией произведений Мустая Карима, ранее по его повести «Сестренка» был снят одноименный фильм, первый российский фильм на башкирском языке в широком прокате. Действие в обоих картинах происходит в годы Великой Отечественной войны.
В съемочной группе нового фильма немало тех, кто принимал участие в съемках «Сестренки». Это художник-постановщик Вячеслав Виданов и художники по костюмам Яна Боуден. Помимо них снимать «помилование будут и другие именитые работники кинематографа. Среди продюсеров картины внук Мустая Карима Тимербулат Каримов, а также Михаил Курбатов и Дмитрий Фикс.
Главную женскую роль испанки Марии Терезы будет играть дебютантка Джамиля Мударисова, уфимская школьница, выпускница студии творческого развития «Хахачу», которую основал актер Константин Хабенский. Именно ради нее сержант-танкист Любомир Зух совершает преступление — угоняет танк для того, чтобы сказать любимой женщине самые главные слова.