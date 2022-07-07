Посол России сообщает: в Италии бушует новый штамм коронавируса

Посол России сообщает: в Италии бушует новый штамм коронавируса
Посол России сообщает: в Италии бушует новый штамм коронавируса
Сегодня, 22:31ОбществоФото: pixabay.com
Сергей Разов, российский посол в Риме, информирует о том, что на территории Италии диагностировано уже более миллиона случаев новой коронавирусной инфекции.

Разов также сообщил, что штамм «Омикрон 5» распространяется быстрее «Дельты» и других вариантов вируса, заболеваемость растет, но, в целом, болезнь протекает более мягко.

Посол проинформировал, что правительство страны также уверено, что контролирует ситуацию, пишет Russian.rt.com.

Кроме того, дипломат отметил, что в стационарах Италии занято лишь 13% коек, а в отделении интенсивной терапии задействовано 3% всех мест. Разов сообщил, что в сфере здравоохранения Италии все в порядке, и резервы на случай роста количества госпитализаций в стране есть, поскольку накоплен уже большой опыт борьбы с заболеванием.

Посол утверждает, что примерно половина населения страны находится под угрозой инфицирования, говоря о гражданах Италии, еще не переболевших, а также о категории итальянцев, не вакцинированных или не получивших бустер.

Ранее дипломаты европейских стран сообщали, что в нескольких государствах врачи обеспокоены стремительным повышением числа заболевших коронавирусной инфекцией и ростом числа госпитализаций.

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