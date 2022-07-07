Певица из Уфы Земфира подтвердила своё местонахождение в Париже

Певица из Уфы Земфира подтвердила своё местонахождение в Париже
Певица из Уфы Земфира подтвердила своё местонахождение в Париже
Сегодня, 15:25ОбществоАзамат НуховФото: Земфира/ VK.com
Новым фото певицы в столице Франции в соцсетях поделилась режиссёр Рената Литвинова

Уроженка Уфы певица Земфира вместе с режиссёром и актрисой Ренатой Литвиновой находятся в Париже. Об этом Литвинова сообщила в соцсетях.

На чёрно-белом фото, опубликованном режиссёром в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией), певица позирует на фоне Эйфелевой башни в очках из последней коллекции Balenciaga. Отметим, что ранее режиссёр уже публиковала фотографии Земфиры в соцсетях.

"После гениального кутюра Демны - Земфира в очках) - пируем)" - подписала фотографию режиссёр
Фото:Рената Литвинова/ Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией)

Стоит отметить, что Рената Литвинова состоит в дружеских отношениях с креативным директором марки Демной Гвасалия. Также режиссёр приняла участие в показе Balenciaga, прошедшем днём ранее в рамках недели высокой моды в Париже. По подиуму вместе с Литвиновой прошлись модель Наоми Кэмпбелл, актриса Николь Кидман, певица Дуа Липа и другие друзья марки.

Также позднее в своих соцсетях Литвинова опубликовала фотографии с афтепати модного дома. Певица на вечеринке позирует вместе с Николь Кидман и её мужем Китом Урбаном, а также с моделью Беллой Хадид.

"Мои любимицы - Николь Кидман и Белла Хадид - добрые красавицы. И ведь все искренние фанатки Дэмны, как оказалось" - пишет Литвинова в соцсетях
Фото:Рената Литвинова/ Telegram

Напомним, несколькими месяцами ранее в СМИ появилась информация о том, что певица вместе с подругой режиссёром Ренатой Литвиновой покинули Россию, предположительно, отправившись в Париж. Позднее режиссёр неоднократно выкладывала фото и видео из французской столицы.

При этом же певица продолжает свою творческую карьеру. Ранее она выпустила клип на песню «Мясо», видеорядом к которому выступили рисунки Ренаты Литвиновой на антивоенную тематику.

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