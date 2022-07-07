Ко Дню семьи, любви и верности в Башкирию привезли мощи святых Петра и Февронии

Отметим, что данный праздник стал государственным в нынешнем году, но отмечают в стране светский праздник в стране с 2008 года. В этом году в Башкирии к праздничному дню приурочена разнообразная программа, в том числе и развлекательная. Также в этот день в регионе будут поздравлять семьи, которым более 50 лет, то есть супругов, которые прожили в браке столь долгий срок и сохранили любовь и уважение к друг другу. А еще символизмом красивой даты в Башкирии решили воспользоваться несколько сотен невест и женихов, свои браки они приняли решение зарегистрировать именно в эту праздничную пятницу.