Ко Дню семьи, любви и верности в Башкирию привезли мощи святых Петра и Февронии

Ко Дню семьи, любви и верности в Башкирию привезли мощи святых Петра и Февронии
Ко Дню семьи, любви и верности в Башкирию привезли мощи святых Петра и Февронии
Сегодня, 09:29ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
В праздничный день мощи благоверных князей Петра и Февронии привезут в Бирский Свято-Троицкий кафедральный собор, сообщает Бирская епархия.

Завтра 8 июля в России празднуется относительно новый праздник. С недавних пор в России отмечается День любви, семьи и верности, который также является православным днем памяти святых Петра и Февронии, а также Февронии Низибийской в Русской православной церкви.

Сегодня, 7 июня мощи уже находятся в Свято-Троицком кафедральном соборе Бирска и пробудут мощи покровителей семейного очага в городе до 10 июля.

В праздничный же день 8 июля на сцене перед собором в Бирске состоится молебен святым Петру и Февронии Муромским, совершать его будет епископ Бирский и Белорецкий Спиридон.

Разумеется праздничные мероприятия пройдут и в других городах. Так в Уфе праздник и дискотека пройдут в новом парке «Кашкадан» в Сипайлово и на других площадках.

Отметим, что данный праздник стал государственным в нынешнем году, но отмечают в стране светский праздник в стране с 2008 года. В этом году в Башкирии к праздничному дню приурочена разнообразная программа, в том числе и развлекательная. Также в этот день в регионе будут поздравлять семьи, которым более 50 лет, то есть супругов, которые прожили в браке столь долгий срок и сохранили любовь и уважение к друг другу. А еще символизмом красивой даты в Башкирии решили воспользоваться несколько сотен невест и женихов, свои браки они приняли решение зарегистрировать именно в эту праздничную пятницу.

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