Проект реставрации памятника Салавату Юлаеву в Уфе создаст фирма из Казани

Помимо разработки плана реставрации главного символа Уфы и разработки методики реставрационных работ победителю предстоит провести расчеты и выяснить во сколько же обойдется сама реставрация памятника. Перед исполнителем также поставлена задача сохранить ландшафт парка близ памятника.