Проект реставрации памятника Салавату Юлаеву в Уфе создаст фирма из Казани

Проект реставрации памятника Салавату Юлаеву в Уфе создаст фирма из Казани
Проект реставрации памятника Салавату Юлаеву в Уфе создаст фирма из Казани
Сегодня, 14:45ОбществоИрина ДеревянчукФото: Артём Мирный / http://rasfokus.ru/
Казанская компания выиграла тендер на реставрацию символа Башкирии, снизив стоимость более чем на полмиллиона рублей.

5 июля стало известно какая компания будет заниматься проектом реставрации памятника Салавата Юлаева и прилегающих к нему территорий. Победу в тендере объявленном 9 июня одержала компания из Казани акционерное общество «ТСНРУ».

В ходе торгов казанские бизнесмены сбавили от изначальной цены более полумиллиона рублей. Работы по созданию проекта реставрации обойдутся бюджет Башкирии в 14 943 455,70 рублей. Максимальная цена лота объявленная изначально составляла 15 485 446,32 рублей.

Помимо разработки плана реставрации главного символа Уфы и разработки методики реставрационных работ победителю предстоит провести расчеты и выяснить во сколько же обойдется сама реставрация памятника. Перед исполнителем также поставлена задача сохранить ландшафт парка близ памятника.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы