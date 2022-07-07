«БашРТС» проиграла активисту из Башкирии суд по делу о защите деловой репутации

«БашРТС» проиграла активисту из Башкирии суд по делу о защите деловой репутации
«БашРТС» проиграла активисту из Башкирии суд по делу о защите деловой репутации
Сегодня, 20:47ОбществоАзамат НуховФото: Константин Зарубин/ VK.com
О том, что компания проиграла в судебном разбирательстве с активистом из Нефтекамска сообщил в соцсетях сам активист Константин Зарубин

Компания «БашРТС» проиграла активисту Константину Зарубину суд о защите деловой репутации. Об этом Зарубин сообщил в соцсетях.

Напомним, годом ранее активист опубликовал видео, в котором раскритиковал работу компании. В частности в видео Зарубин отмечает плохую теплоизоляцию магистральных труб, которые находятся в его родном городе. В свою очередь, спустя несколько недель после публикации ролика в соцсетях активист получил иск из арбитражного суда о защите деловой репутации.

Как сообщает активист, четвертого июля в рамках итогового заседания суда исковые требования компании были полностью отклонены. Проведенная в рамках судебного разбирательства лингвистическая экспертиза заключила, что на видео Зарубин оперирует только оценочными суждениями и в своих умозаключениях опирается на увиденное своими глазами.

Отметим, что иск «БашРТС» подала ещё в марте 2021 года. Однако рассмотрение откладывалось несколько раз. Так, в июле прошлого года суд потребовал доказательства по делу — IP-адрес и номер телефона администратора открытой группы «Подслушано Нефтекамск» ВКонтакте, где изначально было опубликовано видео.

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