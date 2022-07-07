Банк "Открытие" помог обеспечить высокоскоростной интернет в "Пушкинских горах"

Банк "Открытие" помог обеспечить высокоскоростной интернет в "Пушкинских горах"
Банк "Открытие" помог обеспечить высокоскоростной интернет в "Пушкинских горах"
Сегодня, 21:50Общество
Российский банк «Открытие» в сотрудничестве с крупнейшим отечественным телеком-оператором обеспечил интернет-связью музей «Пушкинские Горы». Туристам стало доступно скоростное интернет-соединение до ста Мбит/с.

Банк «Открытие» профинансировал установку интернет-коммуникаций на территории Пушкинского заповедника к его столетнему юбилею. Теперь голосовая связь и интернет доступны на всей территории пушкинского музея-заповедника «Михайловское», пишет Newsnn.ru.

Директор «Пушкинских Гор» Георгий Василевич отметил, что для эффективного функционирования комплекса современные средства коммуникации были просто необходимы.

Он сообщил, что благодаря помощи банка «Открытие» у музея появились новые возможности: продажа билетов через интернет, электронные путеводители, навигация по территории, доступность информации на сайте и в соцсетях. Георгий Василевич поблагодарил банк за этот подарок.

Известно, что банк «Открытие» осуществил также оптимизацию ИТ-инфраструктуры музейного комплекса, произведя замену станций и серверов на современные. Также банк выделил средства, на которые реставрируется коллекция музея. Художники работают с картинами, ремонтируют старинные часы с боем. Глава правления банка Михаил Задорнов надеется, что Пушкинский музей-заповедник станет более популярным после проведенной работы.

На территории «Пушкинских Гор» размещено 62 объекта культурного наследия в том числе достопримечательное место, связанное с жизнью и творчеством Пушкина в селе Михайловском и его окрестностях в Пушкиногорском районе Псковской области, площадью 8608 га, а также 53 объекта культурного наследия федерального значения. В этом году, 17 марта, Пушкинский музей отпраздновал круглую дату – ему исполнилось сто лет.

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