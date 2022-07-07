Банк "Открытие" помог обеспечить высокоскоростной интернет в "Пушкинских горах"

На территории «Пушкинских Гор» размещено 62 объекта культурного наследия в том числе достопримечательное место, связанное с жизнью и творчеством Пушкина в селе Михайловском и его окрестностях в Пушкиногорском районе Псковской области, площадью 8608 га, а также 53 объекта культурного наследия федерального значения. В этом году, 17 марта, Пушкинский музей отпраздновал круглую дату – ему исполнилось сто лет.