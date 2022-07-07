Банда вымогателей похищала жертв и заставляла их признаться в наркоторговле в Уфе

Пресс-служба следкома сообщила о том, что семеро участников банды и двое ее создателей, которая промышляла похищением людей и вымогательством в скором времени будут судить. В их отношении прокуратура утвердила обвинительное заключение по целому ряду статей — вымогательство, разбой, похищение человека, незаконное лишение свободы, а также угон автомобиля, грабеж и похищение паспорта. Разнообразен не только «букет» статей., но и возраст участников банды, от 20 до 32 лет. Также членов банды обвиняют в ее создании, руководстве и собственно в участии в ней.