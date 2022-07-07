Александр Новак рассказал о задачах РЭН-2022 на заседании оргкомитета

РЭН состоится с 12 по 14 октября 2022 года в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Основные мероприятия программы запланированы на 12 и 13 октября, 14 октября объявлен Молодежным днем.
В совещании участвовали представители федеральных органов власти, энергетических компаний и отраслевых сообществ, сообщает transsibinfo.com.
Открывая заседание, Александр Новак заявил, что форум позволит обсудить ключевые вопросы развития мирового ТЭК в уже ставшем традиционным формате.
Вице-премьер сообщил, что в последние годы РЭН превратилась в одну из наиболее авторитетных площадок для отраслевых дискуссий. «Сегодня, когда можно отметить целый ряд неопределенностей на мировых энергетических рынках, особенно важно участие ведущих представителей отрасли в обмене мнениями и прогнозами о будущем энергетики для совместной „сверки часов“ по основным вопросам и для поиска компромиссных решений», — подытожил вице-премьер.
В программе РЭН-2022 предполагается провести сессии по вопросам перспектив развития электроэнергетики, нефтегазовой, химической, газовой и угольной промышленности, а также мероприятия, посвященные импортозамещению, цифровой трансформации, энергопереходу и вопросам изменения климата.
В ходе заседания советник президента, ответственный секретарь оргкомитета РЭН-2022 Антон Кобяков высказал уверенность, что в этом году РЭН снова станет привычным местом встречи всех ведущих специалистов отрасли, глав энергетических компаний, иностранных официальных лиц, ведущих представителей делового, экспертного, медийного сообществ.
Помимо панельных сессий, в рамках программы РЭН-2022 запланировано традиционное торжественное вручение наград победителям премии «Глобальная энергия». Кроме того, ожидается проведение ряда рабочих совещаний.
Организаторами форума являются Фонд «Росконгресс», Министерство энергетики РФ при поддержке правительства Москвы.