Александр Новак рассказал о задачах РЭН-2022 на заседании оргкомитета

Александр Новак рассказал о задачах РЭН-2022 на заседании оргкомитета
Александр Новак рассказал о задачах РЭН-2022 на заседании оргкомитета
Сегодня, 00:37Общество
В Москве прошло первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН). Председателем стал вице-премьер РФ Александр Новак.

РЭН состоится с 12 по 14 октября 2022 года в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Основные мероприятия программы запланированы на 12 и 13 октября, 14 октября объявлен Молодежным днем.

В совещании участвовали представители федеральных органов власти, энергетических компаний и отраслевых сообществ, сообщает transsibinfo.com.

Открывая заседание, Александр Новак заявил, что форум позволит обсудить ключевые вопросы развития мирового ТЭК в уже ставшем традиционным формате.

Вице-премьер сообщил, что в последние годы РЭН превратилась в одну из наиболее авторитетных площадок для отраслевых дискуссий. «Сегодня, когда можно отметить целый ряд неопределенностей на мировых энергетических рынках, особенно важно участие ведущих представителей отрасли в обмене мнениями и прогнозами о будущем энергетики для совместной „сверки часов“ по основным вопросам и для поиска компромиссных решений», — подытожил вице-премьер.

В программе РЭН-2022 предполагается провести сессии по вопросам перспектив развития электроэнергетики, нефтегазовой, химической, газовой и угольной промышленности, а также мероприятия, посвященные импортозамещению, цифровой трансформации, энергопереходу и вопросам изменения климата.

В ходе заседания советник президента, ответственный секретарь оргкомитета РЭН-2022 Антон Кобяков высказал уверенность, что в этом году РЭН снова станет привычным местом встречи всех ведущих специалистов отрасли, глав энергетических компаний, иностранных официальных лиц, ведущих представителей делового, экспертного, медийного сообществ.

Помимо панельных сессий, в рамках программы РЭН-2022 запланировано традиционное торжественное вручение наград победителям премии «Глобальная энергия». Кроме того, ожидается проведение ряда рабочих совещаний.

Организаторами форума являются Фонд «Росконгресс», Министерство энергетики РФ при поддержке правительства Москвы.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы