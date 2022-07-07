Александр Новак рассказал о задачах РЭН-2022 на заседании оргкомитета

Вице-премьер сообщил, что в последние годы РЭН превратилась в одну из наиболее авторитетных площадок для отраслевых дискуссий. «Сегодня, когда можно отметить целый ряд неопределенностей на мировых энергетических рынках, особенно важно участие ведущих представителей отрасли в обмене мнениями и прогнозами о будущем энергетики для совместной „сверки часов“ по основным вопросам и для поиска компромиссных решений», — подытожил вице-премьер.