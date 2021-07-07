Жители уфимских новостроек недовольны отсутствием детских садов и школ

Жители уфимских новостроек недовольны отсутствием детских садов и школ
Жители уфимских новостроек недовольны отсутствием детских садов и школ
Вчера, 08:57ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Самые частые жалобы населения были озвучены в ходе оперативки в мэрии Уфы.

Многие жители новостроек жалуются на отсутствие детских садов и школы. Об этом сообщила в ходе оперативного совещания начальник отдела социальных коммуникаций Алина Бикбулатова.

— За прошедшую неделю поступило 470 новых обращений. Наиболее часто поступают обращения строить детские сады и школы одновременно с возведением домов, а также поступают недовольства в связи с малым количеством парковочных мест, — доложила Бикбулатова.

Мэр Уфы Сергей Греков поручил собрать список застройщиков, которые обещали местным жителям построить социальные объекты и провести с ними собрание с целью выяснить почему они не выполнили своих обязательств перед жильцами новостроек.

Отметим что ранее, в детском саду Уфы, который был построен в 2014 году, на ребенка обвалилась штукатурка.

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