Жители уфимских новостроек недовольны отсутствием детских садов и школ

Многие жители новостроек жалуются на отсутствие детских садов и школы. Об этом сообщила в ходе оперативного совещания начальник отдела социальных коммуникаций Алина Бикбулатова.
— За прошедшую неделю поступило 470 новых обращений. Наиболее часто поступают обращения строить детские сады и школы одновременно с возведением домов, а также поступают недовольства в связи с малым количеством парковочных мест, — доложила Бикбулатова.
Мэр Уфы Сергей Греков поручил собрать список застройщиков, которые обещали местным жителям построить социальные объекты и провести с ними собрание с целью выяснить почему они не выполнили своих обязательств перед жильцами новостроек.
Отметим что ранее, в детском саду Уфы, который был построен в 2014 году, на ребенка обвалилась штукатурка.