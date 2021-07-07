Владимир Путин обязал губернаторов проводить прямые линии с местными жителями

Владимир Путин обязал губернаторов проводить прямые линии с местными жителями
Владимир Путин обязал губернаторов проводить прямые линии с местными жителями
Вчера, 20:49ОбществоФото: kremlin.ru
Глава государства озвучил новое поручение для глав российских регионов. Так, теперь в их обязанности входит проведение прямой линии с гражданами, живущими на территории вверенных им регионов.

Такие мероприятия должны проходить не реже одного раза в год. При необходимости сотрудники аппарата президента будут оказывать техническую и консультационную помощь в организации прямых линий регионального масштаба, пишет телеграм-канал «Мейстер».

Отметим, что эта инициатива была высказана в ходе недавней прямой линии президента и вскоре приобрела статус официального поручения. Будущее мероприятие станет для глав регионов своеобразным испытанием, ведь во время общения с гражданами могут вскрываться недочеты в работе местных властей, и отвечать за них губернаторам придется прямо, а не через своих подчиненных. Польза данного формата очевидна: она не только гарантирует контроль за состоянием дел на местах, но и укрепит доверие к власти.

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