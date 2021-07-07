В Уфе появится первый в России однодневный тур для лиц с ограниченными возможностями

В Уфе появится первый в России однодневный тур для лиц с ограниченными возможностями
В Уфе появится первый в России однодневный тур для лиц с ограниченными возможностями
Вчера, 09:42ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Программу по развитию туризма в городе, была озвучена на оперативном совещании в мэрии.

В Уфе планируют запуск однодневной оздоровительной программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщил в ходе оперативного совещания сегодня, 7 июля, начальник управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Азат Равилов.

Кроме того, с 1 июля появилась однодневная программа сплава по реке для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха и зрения. Как подчеркнул Равилом, данный вид программ туризма будет запущен первый в России.

Для жителей и гостей города разработаны программы туров на промышленные предприятия и гастрономические туры. Записаться на них можно на сайте Visitufa.

Красоты башкирской столицы по достоинству успели оценить и зарубежные гости стран-участниц Фольклориады. Они отметили чистоту города, большое количество зелени и цветов, а также гостеприимность горожан.

Накануне стало известно о том, что в Башкирии планируют построить эколестницу на вершину горы Торатау.

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