В Уфе появится первый в России однодневный тур для лиц с ограниченными возможностями

В Уфе планируют запуск однодневной оздоровительной программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщил в ходе оперативного совещания сегодня, 7 июля, начальник управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Азат Равилов.
Кроме того, с 1 июля появилась однодневная программа сплава по реке для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха и зрения. Как подчеркнул Равилом, данный вид программ туризма будет запущен первый в России.
Для жителей и гостей города разработаны программы туров на промышленные предприятия и гастрономические туры. Записаться на них можно на сайте Visitufa.
Красоты башкирской столицы по достоинству успели оценить и зарубежные гости стран-участниц Фольклориады. Они отметили чистоту города, большое количество зелени и цветов, а также гостеприимность горожан.
Накануне стало известно о том, что в Башкирии планируют построить эколестницу на вершину горы Торатау.