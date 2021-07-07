В Уфе кормящей маме отказали в выдаче медотвода от вакцинации

В Уфе кормящей маме отказали в выдаче медотвода от вакцинации
В Уфе кормящей маме отказали в выдаче медотвода от вакцинации
Вчера, 11:12ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
В городской поликлинике женщину отправили изучать сайт с приказами Мурашко.

Жительница Уфы обратилась в поликлинику 21 со справкой от педиатра о том, что ей нельзя делать вакцинацию против коронавируса из-за кормления грудью. Однако терапевт направил женщину в другой кабинет, для уточнения возможности получения медотвода в данной ситуации.

Получить ответ не удалось и там.

В 209 кабинете на мой вопрос ответили следующим образом: «Изучите приказы у Мурашко. На сайте, сказали делать». Сказать, что я удивилась, это мягко говоря. По приходу домой я позвонила на горячую линию. Там мне сказали, что кормящим мамам их не делают, — возмутилась женщина.

На сайте электронной приемной республики, она обратилась с просьбой к министерству здравоохранения разобраться в разночтениях и провести работу среди медработников. Так как их рекомендации, по опасениям женщины, могут нанести вред людям.

В ходе оперативного совещания в мэрии города сообщили о том, что на некоторых предприятиях беременные и кормящие женщины не прошли вакцинацию в связи с медотводом от данной процедуры. Также было озвучено, что к сентябрю этого года, будет достигнут план по 100 процентной вакцинации.

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