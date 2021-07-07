В Уфе кормящей маме отказали в выдаче медотвода от вакцинации

В ходе оперативного совещания в мэрии города сообщили о том, что на некоторых предприятиях беременные и кормящие женщины не прошли вакцинацию в связи с медотводом от данной процедуры. Также было озвучено, что к сентябрю этого года, будет достигнут план по 100 процентной вакцинации.