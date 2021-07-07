В России анонсировали старт выплат семьям со школьниками с 1 августа

Старт широкой кампании по единовременным выплатам семьям со школьниками запланирован на 1 августа текущего года. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
Представить доклад о ходе подготовки к реализации кампании Путин поручил главе Минтруда РФ Антону Котякову.
Напомним, Владимир Путин распорядился выплатить в августе по 10 тыс. руб. на каждого школьника. Соответствующее предложение он озвучивал в апреле в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Тогда российский лидер уточнял, что родители получат выплату в середине августа, чтобы был запас времени на сборы ребенка в школу.