В России анонсировали старт выплат семьям со школьниками с 1 августа

Напомним, Владимир Путин распорядился выплатить в августе по 10 тыс. руб. на каждого школьника. Соответствующее предложение он озвучивал в апреле в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Тогда российский лидер уточнял, что родители получат выплату в середине августа, чтобы был запас времени на сборы ребенка в школу.