В России анонсировали старт выплат семьям со школьниками с 1 августа

В России анонсировали старт выплат семьям со школьниками с 1 августа
В России анонсировали старт выплат семьям со школьниками с 1 августа
7 июля, 22:02ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Соответствующее предложение он озвучивал в апреле в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

Старт широкой кампании по единовременным выплатам семьям со школьниками запланирован на 1 августа текущего года. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.

Представить доклад о ходе подготовки к реализации кампании Путин поручил главе Минтруда РФ Антону Котякову.

Напомним, Владимир Путин распорядился выплатить в августе по 10 тыс. руб. на каждого школьника. Соответствующее предложение он озвучивал в апреле в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Тогда российский лидер уточнял, что родители получат выплату в середине августа, чтобы был запас времени на сборы ребенка в школу.

школавыплаты
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