В конце июля жителей Башкирии ждет дополнительный выходной

В конце июля жителей Башкирии ждет дополнительный выходной
В конце июля жителей Башкирии ждет дополнительный выходной
Вчера, 19:03ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
В республике в этот день будут праздновать Курбан-байрам.

Согласно постановлению правительства Башкирии, в республике 20 июля объявлен нерабочим днём из-за мусульманского праздника Курбан-байрам. В этом году праздничный день приходится на вторник. Рабочий день 19 июля сокращается на один час.

При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска нерабочий праздничный день Курбан-байрам в число календарных дней отпуска не включается.

Курбан-байрам по-другому называют «праздник жертвоприношения». В этот день мусульмане приносят в жертву животное и часть мяса отдают бедным. Он отмечается через 70 дней после Ураза-байрама.

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