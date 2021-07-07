В конце июля жителей Башкирии ждет дополнительный выходной

Согласно постановлению правительства Башкирии, в республике 20 июля объявлен нерабочим днём из-за мусульманского праздника Курбан-байрам. В этом году праздничный день приходится на вторник. Рабочий день 19 июля сокращается на один час.
При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска нерабочий праздничный день Курбан-байрам в число календарных дней отпуска не включается.
Курбан-байрам по-другому называют «праздник жертвоприношения». В этот день мусульмане приносят в жертву животное и часть мяса отдают бедным. Он отмечается через 70 дней после Ураза-байрама.