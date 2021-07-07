В Башкирии вступил в силу закон о выдаче бесплатной земли многодетным семьям

Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев пояснил, что бывают случаи, когда семья длительное время состоит в очереди на землю, и в этот период умирает ребенок. Такой заявитель перестает соответствовать определенным критериям и автоматически лишается права на землю. Однако формализм, по его словам, в подобных тяжелых для семьи ситуациях неуместен. Принятый закон сохранит за заявителями право на получение бесплатного участка земли.