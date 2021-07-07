В Башкирии вступил в силу закон о выдаче бесплатной земли многодетным семьям

Со 2 июля в республике вступил в силу закон о «О внесении изменения в статью 10¹ Закона Республики Башкортостан «О регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан». Документ подписанный главой республики был опубликован на портале правовой информации.
Согласно внесенным изменениям, получить бесплатно земельный участок смогут не только многодетные семьи, но семьи в которых есть ребенок-инвалид.
— Смерть детей (одного из детей) после постановки на учет и до принятия уполномоченными органами решения о предоставлении бесплатно земельных участков в собственность для индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев, когда смерть наступила в результате действий (бездействия) родителя (родителей), усыновителей, не является основанием для снятия граждан с учета, — гласит текст документа.
Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев пояснил, что бывают случаи, когда семья длительное время состоит в очереди на землю, и в этот период умирает ребенок. Такой заявитель перестает соответствовать определенным критериям и автоматически лишается права на землю. Однако формализм, по его словам, в подобных тяжелых для семьи ситуациях неуместен. Принятый закон сохранит за заявителями право на получение бесплатного участка земли.
Ранее как мать ребенка-инвалида из Башкирии рассказала о том, как четыре года ждет законное жилье.