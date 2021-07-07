В Башкирии у замначальника отдела ГИБДД обнаружили имущество на 24 миллиона рублей

Прокуратура республики в судебном порядке потребовала взыскать с экс-заместителя начальника МРЭО ГИБДД МВД по РБ 24 миллиона рублей. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
2 квартиры, 2 земельных участка, жилой дом и нежилое строение в элитном коттеджном поселке в пригороде Уфы, а также 36 транспортных средств было обнаружено во владении мужчины.
Чтобы скрыть от надзорных органов свои богатые владения, все имущество было зарегистрировано на его родственников.
Кроме требований взыскать указанную сумму, также в суд было направлено заявление о наложении ареста на указанное имущество.
Сам мужчина был уволен из органов в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.
Ранее в центре внимания коррупционного скандала оказались сотрудники Роскомнадзора. Во владении у сотрудников надзорного органа были обнаружены владение бизнесом, ценные бумаги и дорогие автомобили.