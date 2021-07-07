В Башкирии у замначальника отдела ГИБДД обнаружили имущество на 24 миллиона рублей

В Башкирии у замначальника отдела ГИБДД обнаружили имущество на 24 миллиона рублей
В Башкирии у замначальника отдела ГИБДД обнаружили имущество на 24 миллиона рублей
Вчера, 13:26ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Во владении у мужчины обнаружили квартиры, дома и 36 автомобилей.

Прокуратура республики в судебном порядке потребовала взыскать с экс-заместителя начальника МРЭО ГИБДД МВД по РБ 24 миллиона рублей. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

2 квартиры, 2 земельных участка, жилой дом и нежилое строение в элитном коттеджном поселке в пригороде Уфы, а также 36 транспортных средств было обнаружено во владении мужчины.

Чтобы скрыть от надзорных органов свои богатые владения, все имущество было зарегистрировано на его родственников.

Кроме требований взыскать указанную сумму, также в суд было направлено заявление о наложении ареста на указанное имущество.

Сам мужчина был уволен из органов в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Ранее в центре внимания коррупционного скандала оказались сотрудники Роскомнадзора. Во владении у сотрудников надзорного органа были обнаружены владение бизнесом, ценные бумаги и дорогие автомобили.

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