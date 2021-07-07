В Башкирии предложили выделять участки под глэмпинги без проведения торгов

Проект обсуждения о возможности выделять землю в аренду без проведения процедуры торгов был опубликован на интернет портале для публичного обсуждения проект и действующих нормативных актов органов власти.
Авторы идеи обсуждения считают, что предложенные изменения поспособствуют создания привлекательности для инвесторов организующих глэмпинги на территории республики. Сейчас же ситуация с торгами напротив отталкивает их от сотрудничества.
При этом, как отмечается, одним из основных условий выдачи земли без проведения торгов будет являться организация глэмпинг не менее чем на 15 койко-мест.
Ранее власти Башкирии представили третий пакет мер поддержки экономики в рамках которого предложено создать глэмпинги, этно-деревни и усадьбы для повышения туристической привлекательности республики.