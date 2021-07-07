В Башкирии предложили выделять участки под глэмпинги без проведения торгов

В Башкирии предложили выделять участки под глэмпинги без проведения торгов
В Башкирии предложили выделять участки под глэмпинги без проведения торгов
Вчера, 15:51ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: biletix.ru
Основным условиям для выдачи земли по упрощенным условиям, будет наличие в нем не менее 15 койко-мест.

Проект обсуждения о возможности выделять землю в аренду без проведения процедуры торгов был опубликован на интернет портале для публичного обсуждения проект и действующих нормативных актов органов власти.

Авторы идеи обсуждения считают, что предложенные изменения поспособствуют создания привлекательности для инвесторов организующих глэмпинги на территории республики. Сейчас же ситуация с торгами напротив отталкивает их от сотрудничества.

При этом, как отмечается, одним из основных условий выдачи земли без проведения торгов будет являться организация глэмпинг не менее чем на 15 койко-мест.

Ранее власти Башкирии представили третий пакет мер поддержки экономики в рамках которого предложено создать глэмпинги, этно-деревни и усадьбы для повышения туристической привлекательности республики.

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