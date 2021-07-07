В Башкирии оправдали обвиняемую в смерти роженицы замглавврача РКБ Куватова

Однако почему Мухамадиевой была вменена халатность! То есть преступление, которое совершено по неосторожности, оно относится к преступлениям небольшой тяжести. Так делается с той целью, чтобы даже в случае обвинительного приговора, вип-персона не понесла наказания. В общем местный СК и прокуратура наворотили с делом такое, что даже самый репрессивный суд не смог вынести обвинительные приговор. Это кстати, для республики норма. Башкортостан занимает первое место по числу оправданий «уважаемых людей» , уголовные дела в отношении которых расследовал СК.Виталий Буркин