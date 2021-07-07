В Башкирии оправдали обвиняемую в смерти роженицы замглавврача РКБ Куватова

– Сегодня Кировский районный суд Уфы вынес очередной одиозный оправдательный приговор. Конечно же, в отношении «уважаемых людей». Бывший замглавного врача РКБ Башкортостана по фамилии Мухамадиева, то есть чиновник, обвинялась в том, что отказала в госпитализации роженице с погибшим плодом. Роженицу привезли из Нефтекамска, ей требовалась срочная операция – пишет Буркин.
Напомним, заместителя главного врача РКБ имени Куватова Марину Мухамадиеву обвиняли в халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ) из-за смерти беременной женщины из Нефтекамска, которая случилась в мае 2019 года..
Адвокат Александр Войцех сообщал, что роженица на третьем семестре беременности поступила в РКБ, где ей диагностировали внутриутробную гибель плода. Но оперировать женщину в РКБ не стали и отправили обратно в Нефтекамск, за 200 километров, мотивировав отказ тем, что с данной операцией справятся врачи в Нефтекамске.
В дороге до Нефтекамска плод вызвал заражение крови (сепсис) и в больницу Нефтекамска женщина попала уже в тяжелом состоянии. Спасти её не удалось и 19 мая 2019 года женщина скончалась в день своего рождения.
– В действиях чиновницы явно усматривалось преступное злоупотребление полномочиями, то есть умышленное преступление со всеми отягчающими. Из обвинения даже следовало, что узнав о смерти роженицы, чиновница изготовила подложные документы о проведенном консилиуме – это обычно делается чтобы свалить все на коллег, – перечисляет адвокат Буркин подробности дела.
Однако почему Мухамадиевой была вменена халатность! То есть преступление, которое совершено по неосторожности, оно относится к преступлениям небольшой тяжести. Так делается с той целью, чтобы даже в случае обвинительного приговора, вип-персона не понесла наказания. В общем местный СК и прокуратура наворотили с делом такое, что даже самый репрессивный суд не смог вынести обвинительные приговор. Это кстати, для республики норма. Башкортостан занимает первое место по числу оправданий «уважаемых людей» , уголовные дела в отношении которых расследовал СК.Виталий Буркин
– Обвинение изначально было несостоятельное. Суд должен был возвратить уголовное дело прокурору, об этом потерпевшие подавали ходатайство. Но вместо этого решил оправдать, – прокомментировал адвокат Александр Войцех – Ещё суд самостоятельно сделал выводы о медицинской картине после признания проведенной по делу судмедэкспертизы недопустимым доказательством. Суд не обладает медицинскими познаниями, поэтому в этих вопросах надлежало назначить повторные экспертизы, но в ходе дополнительного расследования, – считает он.