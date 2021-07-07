В Башкирии накрыли крупную наркогруппировку

В Башкирии накрыли крупную наркогруппировку
В Башкирии накрыли крупную наркогруппировку
Вчера, 18:34ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Кумертауский межрайонный суд вынес приговор семи жителям Стерлитамака, Кумертау и Мелеуза в возрасте от 25 до 38 лет, которые были участниками наркогруппировки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Трое жителей Кумертау открыли Интернете магазин по незаконному распространению наркотиков. Также они вовлекли в своё дело ещё четверых мужчин в качестве курьеров.

Участники группы стали одними из основных поставщиков и распространителей наркотиков в Кумертау и Мелеузе. Но в ноябре 2019 года полицейские пресекли их незаконную деятельность. У преступников изъяли запрещенные вещества в крупных размерах, электронные весы, полимерные пакетики, магниты и другие предметы для расфасовки наркотиков, телефоны.

Свою вину мужчины признали частично.

Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 6 лет 6 месяцев до 10 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого и особого режимов.

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