Тюремный замок Екатерины Великой в Белебее планируют превратить в музейный комплекс

Тюремный замок Екатерины Великой в Белебее планируют превратить в музейный комплекс
Тюремный замок Екатерины Великой в Белебее планируют превратить в музейный комплекс
Вчера, 13:03ОбществоИрина ДеревянчукФото: фото из соцсетей
Сейчас в этом квартале лишь заброшенные здания, в которых нет ни людей, ни жизни.

Радий Хабиров в Белебее побывал в очень любопытном месте с точки зрения истории. Тюремный замок Екатерины Великой построили еще в 1775 году, площадь замка – сердце комплекса «Старогородецкий», где расположены более 20 объектов культурного наследия.

– Сейчас в этом квартале лишь заброшенные здания, в которых нет людей, нет жизни, но есть большие планы – создать в этом месте современный музейный комплекс. Планируем организовать здесь платформу неформального образования, исторические маршруты, центр творческих производств. Хотим, чтобы это место стало точкой притяжения молодежи, людей старшего поколения, – написал глава Башкирии на своей странице в социальной сети.

Радий Хабиров рассказал о успешном опыте участия в федеральном конкурсе «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях». Республике уже удалось преобразить 16 общественных пространств в разных городах Башкирии. И сейчас власти рассчитывают на то, что жюри по достоинству оценит и этот проект. Глава Башкирии подчеркнул, независимо от решения жюри, в таком состоянии тюремный замок власти не оставят.

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