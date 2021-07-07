Сбербанк прокомментировал задержание злоумышленника в Тюмени

Сбербанк прокомментировал задержание злоумышленника в Тюмени
Сбербанк прокомментировал задержание злоумышленника в Тюмени
Вчера, 16:22ОбществоФото: pxhere.com
В тюменском филиале Сбера полиция задержала злоумышленника, который угрожал сотрудникам и клиентам банка муляжом взрывного устройства.

Как сообщает regnum.ru, правоохранительные органы смогли уговорить преступника сдаться и отпустить людей, находящихся в заложниках. Позже стало известно, что злоумышленник проходил лечение у психиатра.

В правоохранительных органах пояснили, что изначальное требование преступника заключалось в том, чтобы никто из сотрудников и посетителей не покидал помещение. Позже он изменил требование: в отделении должен был остаться руководитель и один-два сотрудника. Захватчик требовал выдать ему 15 млн, иначе он устроит взрыв.

Сбер подтвердил, что виновного задержали, а также выразил благодарность правоохранительным органам за оперативную работу по задержанию преступника.

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