Сбербанк прокомментировал задержание злоумышленника в Тюмени

Как сообщает regnum.ru, правоохранительные органы смогли уговорить преступника сдаться и отпустить людей, находящихся в заложниках. Позже стало известно, что злоумышленник проходил лечение у психиатра.
В правоохранительных органах пояснили, что изначальное требование преступника заключалось в том, чтобы никто из сотрудников и посетителей не покидал помещение. Позже он изменил требование: в отделении должен был остаться руководитель и один-два сотрудника. Захватчик требовал выдать ему 15 млн, иначе он устроит взрыв.
Сбер подтвердил, что виновного задержали, а также выразил благодарность правоохранительным органам за оперативную работу по задержанию преступника.