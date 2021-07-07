Сбербанк прокомментировал задержание злоумышленника в Тюмени

В правоохранительных органах пояснили, что изначальное требование преступника заключалось в том, чтобы никто из сотрудников и посетителей не покидал помещение. Позже он изменил требование: в отделении должен был остаться руководитель и один-два сотрудника. Захватчик требовал выдать ему 15 млн, иначе он устроит взрыв.