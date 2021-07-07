Работы юных талантливых фотографов представит фотовыставка «Один день из жизни Уфы»

Работы юных талантливых фотографов представит фотовыставка «Один день из жизни Уфы»
Работы юных талантливых фотографов представит фотовыставка «Один день из жизни Уфы»
Вчера, 16:44ОбществоФото: МТС
МТС совместно c мастерами культурного проекта «Русс Пресс Фото» подвели итоги фотоконкурса для детей и подростков Республики Башкортостан.

Юные фотографы в течение суток делали репортажные фотографии, на которых отображена повседневная жизнь Уфы. Лучшие работы можно увидеть в Центральной городской библиотеке с 7 по 14 июля 2021 года, вход свободный.

На выставке представлены детские фотоработы, отобранные Василием Прудниковым после творческого фотокросса, который прошел 20 марта 2021 года. Фотографии ребят обращают внимание на жизнь города во всем ее многообразии. Например, семилетняя София Короткова показала за работой мастера по дереву, а пятнадцатилетняя Дарья Стрельцова передала атмосферу заснеженной Уфы. Юные фотографы, чьи работы представили на фотовыставке награждены памятными призами от компании МТС.

Фото:МТС

«Конкурс фоторабот проходил в рамках сезона авторского проекта МТС «Поколение М». В нем мы объединили две важные идеи: развитие творческих способностей детей со всей России и помощь тяжелобольным детям.

На сайте проекта дети могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд. А любая активность на сайте приравнивается к баллам, которые затем мы переводим в рубли. Деньги направляются на лечение тяжелобольных детей, участвуя в конкурсе, ребята из нашего региона пополнили добрую копилку», — говорит директор МТС в Башкирии Егор Фисюк.

Фото:МТС

Открытие выставки – часть масштабного фотопроекта «Один день из жизни России». Уфа стала первым городом в 2021 году, где в рамках тура прошла бесплатная фотовыставка и фотокросс для детей и подростков, увлекающихся фотографией и готовых поделиться моментами из повседневной жизни родного города.

Посмотреть работы юных фотографов можно в Центральной городской библиотеке с 7 по 14 июля 2021 года по адресу: ул. Комсомольская, д.138, вход свободный.

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МТС
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