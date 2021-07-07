Работы юных талантливых фотографов представит фотовыставка «Один день из жизни Уфы»

На сайте проекта дети могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд. А любая активность на сайте приравнивается к баллам, которые затем мы переводим в рубли. Деньги направляются на лечение тяжелобольных детей, участвуя в конкурсе, ребята из нашего региона пополнили добрую копилку», — говорит директор МТС в Башкирии Егор Фисюк.