Психолог считает, что ревакцинация лишь усиливает недоверие россиян к прививке

Психолог считает, что ревакцинация лишь усиливает недоверие россиян к прививке
Психолог считает, что ревакцинация лишь усиливает недоверие россиян к прививке
Вчера, 13:36ОбществоФото: pixabay.com
По мнению психолога Сергея Ениколопова, повторная вакцинация только усиливает недоверие россиян к необходимости прививаться.

Как сообщает infox.ru, в Москве дан старт повторной вакцинации от коронавируса в столичных поликлиниках. Это смогут сделать уже привившиеся или переболевшие не ранее, чем полгода назад. Но антипрививочники получают дополнительный аргумент в их пользу.

По словам психолога, у некоторых есть мнение, что из-за ревакцинации нет необходимости делать первую прививку, поскольку таким образом получается, что ее эффективность невысокая.

Раньше люди думали, что в случае вакцинирования инфекция пройдет очень быстро. Но потом выяснилось, что болеют и привитые.

Но никто не знает, сколько вакцинированных людей не болеет. К тому же реклама вакцинации «просто безобразная».

В то же время сознательные россияне не видят никакой проблемы в повторной прививке. Поскольку у большинства не было никаких последствий.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы