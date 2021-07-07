Психолог считает, что ревакцинация лишь усиливает недоверие россиян к прививке

Как сообщает infox.ru, в Москве дан старт повторной вакцинации от коронавируса в столичных поликлиниках. Это смогут сделать уже привившиеся или переболевшие не ранее, чем полгода назад. Но антипрививочники получают дополнительный аргумент в их пользу.