Психолог считает, что ревакцинация лишь усиливает недоверие россиян к прививке

Как сообщает infox.ru, в Москве дан старт повторной вакцинации от коронавируса в столичных поликлиниках. Это смогут сделать уже привившиеся или переболевшие не ранее, чем полгода назад. Но антипрививочники получают дополнительный аргумент в их пользу.
По словам психолога, у некоторых есть мнение, что из-за ревакцинации нет необходимости делать первую прививку, поскольку таким образом получается, что ее эффективность невысокая.
Раньше люди думали, что в случае вакцинирования инфекция пройдет очень быстро. Но потом выяснилось, что болеют и привитые.
Но никто не знает, сколько вакцинированных людей не болеет. К тому же реклама вакцинации «просто безобразная».
В то же время сознательные россияне не видят никакой проблемы в повторной прививке. Поскольку у большинства не было никаких последствий.