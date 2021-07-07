Президент фонда «СВОЕ» считает контрсанкции стимулом для российского производства

Президент фонда «СВОЕ» считает контрсанкции стимулом для российского производства
Президент фонда «СВОЕ» считает контрсанкции стимулом для российского производства
Сегодня, 01:15ОбществоФото: pixabay.com
Глава агропродовольственного фонда «СВОЕ» Андрей Даниленко считает ограничения на ввоз ряда товаров из-за рубежа стимулом для инвестирования в российское производство продуктов питания. По его мнению, без “продуктового эмбарго” ситуация с продовольствием в стране была бы гораздо сложнее.

По данным опроса ВЦИОМ, большинство россиян покупает отечественные продукты питания. Респонденты также отмечают, что их предпочтения не изменились бы даже в случае отмены ответных ограничений на импорт продовольствия, сообщает gazeta.ru.

Эксперты также заявляют, что политика импортозамещения сыграла “на руку” российскому АПК и позволила сдерживать рост цен на продукты питания.

«Инфляционные процессы никто не останавливал, и без такого мощного развития российского сельского хозяйства, учитывая глобальный тренд на повышение цен на продовольствие, проблемы логистики и трудовых ресурсов вследствие пандемии COVID-19, мы бы сейчас говорили не о качестве продуктов питания, а о цене», - рассказывает Даниленко.

Он отметил, что импортные продукты стоили бы намного дороже, а проблемы с их поставкой могли бы привести к продовольственному дефициту.

Даниленко подчеркивает, что с 2014 года условия для работы российских сельхозпроизводителей объективно улучшились, а в стране появились конкурентные товары по соотношению “цена-качество”. По мнению президента фонда «СВОЕ», это говорит об эффективности господдержки сельского хозяйства.

Кроме того, только восемь процентов опрошенных заявили, что в случае отмены санкций они начнут покупать больше импортной продукции. И почти половина респондентов (45%) ответили, что хотят покупать отечественные продукты питания даже при таком развитии событий. Другими словами, можно сказать, что люди сделали свой потребительский выбор.

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