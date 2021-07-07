Открылась регистрация на Baltic Weekend 2021

В расписании форума выделили пару дней на деловые мероприятия и вечернюю программу. Последняя предусматривает награждение призеров премии в области связей с общественностью PROBА Awards. Об этом информирует gorod55.ru.
Из года в год на Baltic Weekend съезжаются более 500 управленцев в области коммуникаций, экспертов медиа и политиков. В основную задачу форума входит поддержка и развитие рынка коммуникаций. Форум проходит в формате faces & cases. На нем выступают главные фигуры паблик рилейшнз с востребованными сегодня кейсами индустрии.
В минувшие годы спикерами Baltic Weekend становились очень известные люди. Речь идет об Андрее Себранте (Яндекс), Сергее Минаеве (Esquire), Александре Ивлеве (Ernst & Young), Елене Кохановской (МТС), Марии Захаровой (МИД РФ), Владимире Залужском (Северсталь), Валерии Федорове (ВЦИОМ), Александре Дыбале (Газпром нефть), Юрии Дуде, Алексее Венедиктове (Эхо Москвы), Федоре Щербакове (холдинг 1MI), Владимире Тодорове (Rambler Group) и других.
В текущем году участникам предложили насыщенную деловую программу. Специалисты поделятся передовым международным и российским опытом. Основные игроки проведут анализ последних нововведений коммуникационного рынка. Они поговорят на многие темы. Здесь имеется в виду устойчивое развитие бизнеса, его цифровая трансформация, развитие инфлюенс-кампаний и появление нового вида инфлюенсеров, укрепление доверия аудитории посредством пиара первого лица, роль местного бренда в развитии субъектов РФ и так далее.
Также девятого сентября на Baltic Weekend запланирована праздничная церемония награждения лауреатов премии по связям с общественностью PROBА Awards 2021.
Baltic Weekend давно превратился в уникальную площадку для переговоров и нетворкинга между отечественными и иностранными экспертами в области коммуникаций, а также предпринимателями, чиновниками, масс-медиа, образовательными организациями и общественными структурами.
Пройти регистрацию для участия в форуме можно до 20 августа. Информационным партнером Baltic Weekend выступает холдинг 1MI.