Открылась регистрация на Baltic Weekend 2021

Из года в год на Baltic Weekend съезжаются более 500 управленцев в области коммуникаций, экспертов медиа и политиков. В основную задачу форума входит поддержка и развитие рынка коммуникаций. Форум проходит в формате faces & cases. На нем выступают главные фигуры паблик рилейшнз с востребованными сегодня кейсами индустрии.