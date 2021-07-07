Новый премьер-министр, закон о выдаче земли и иск к Хабирову. Итоги дня в Башкирии

Со 2 июля в республике вступил в силу закон «О внесении изменения в статью 10¹ Закона Республики Башкортостан «О регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан». Согласно внесенным изменениям, получить бесплатно земельный участок смогут не только многодетные семьи, но семьи в которых есть ребенок-инвалид.