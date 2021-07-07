Новый премьер-министр, закон о выдаче земли и иск к Хабирову. Итоги дня в Башкирии

Новый премьер-министр, закон о выдаче земли и иск к Хабирову. Итоги дня в Башкирии
Новый премьер-министр, закон о выдаче земли и иск к Хабирову. Итоги дня в Башкирии
Вчера, 21:32ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Главные новости Уфы и Башкирии на 7 июля 2021 года.

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров назначил нового заместителя главы Минземимущества республики. Им стал экс-начальник управления земельных отношений при министерстве Артур Аманбаев.

Житель Башкирии насмерть сбил на «БМВ» дочь экс-министра энергетики Татарстана, генерального директора казанского АО «Сетевая компания» Ильшата Фардиева. Алсу Фардиева ехала на самокате по пешеходному переходу около своего дома в Москве.

Со 2 июля в республике вступил в силу закон «О внесении изменения в статью 10¹ Закона Республики Башкортостан «О регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан». Согласно внесенным изменениям, получить бесплатно земельный участок смогут не только многодетные семьи, но семьи в которых есть ребенок-инвалид.

В Пензе, Уфе и Челябинске задержаны четыре ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Всего были задержаны 15 исламистов, они вели пропаганду терроризма среди местных мусульман и трудовых мигрантов.

Жители Башкирии направили иск в Верховный суд с требованием призвать к ответственности администрацию главы республики Радия Хабирова из-за ограничений по коронавирусу. Истцы считают, что введённые запреты на посещение общественных мест теми, кто не вакцинирован дискриминируют их.

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