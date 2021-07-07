Минеева выступила с инициативой рассчитывать штрафы для бизнеса по его масштабу

По мнению столичного бизнес-омбудсмена Татьяны Минеевой, нужно соотносить и рассчитывать штрафы для бизнеса за административные нарушения с учетом его масштаба.

Об этом уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве сообщила в ходе пресс-конференции в ТАСС, сообщает издание. "Также в соответствии с предложением Кодекса об административных правонарушениях следует соотносить и рассчитывать штрафы для предпринимательства в зависимости от масштаба бизнеса, потому что ко мне поступают обращения от малого бизнеса, где штрафы по 80 млн руб. Безусловно, на следующий день бизнес можно закрывать с учетом таких штрафов”, - подчеркнула Минеева. В апреле в ходе расширенной коллегии Минюста министр юстиции Константин Чуйченко отметил, что министерство закончило работать над проектом общей части нового Кодекса об административных правонарушениях. Чуйченко отметил: в целом кодекс должен “превратиться в документ охранительный из репрессивного”. По словам заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, новый Кодекс об административных правонарушениях нужно подготовить до конца текущего года. Ранее бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева рассказывала о ситуации, когда ее команда смогла добиться отмены многомиллионного штрафа. Всего с начала 2021 года количество такого рода побед, одержанных по делам о защите прав предпринимателей, составило 57. При этом 41 ситуация относилась к восстановлению прав и законных интересов предпринимателей (10 - в уголовно-правовой отрасли). Оставшиеся 16 случаев касались реализации инициатив. Последний случай, о котором сообщила Минеева, касался гостиничного комплекса “Измайлово”, известного символа одноименного района Москвы. "К нам обратился генеральный директор гостиничного комплекса “Вега”. Как выяснилось, в течение года АО “Мосводоканал” каждый месяц проверяло сточные воды комплекса, в которых выявило вещества, запрещенные к сбросу. При этом все исследования проводились исключительно в лаборатории “Мосводоканала”, - сказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве. По результатам проверок АО “Мосводоканал” предъявило “Веге” претензии на сумму 90 млн руб за отрицательное воздействие на систему водоотведения. По словам бизнес-омбудсмена Минеевой, такой крупный штраф непременно привел бы отель к закрытию, тем более с учетом не самой простой ситуации предпринимательского сообщества в период пандемии. Однако выяснилось, что менеджеры “Веги” следили за качеством воды, регулярно выполняли замеры в независимых лабораториях. По итогам исследований вредных веществ не выявили. Соответственно, Татьяна Минеева отреагировала на обращение предпринимателя и смогла оказать ему помощь. После вмешательства московской арбитражный суд отказал взыскивать плату с гостиничного комплекса “Измайлово”. Права туристического гостиничного комплекса “Вега” восстановили, и отель, расположенный на девятом месте в перечне крупнейших мировых гостиниц, работает дальше.

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