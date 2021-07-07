Минеева поддержала проект закона о повышении порога антимонопольного контроля для МСП

Минеева поддержала проект закона о повышении порога антимонопольного контроля для МСП
Минеева поддержала проект закона о повышении порога антимонопольного контроля для МСП
Вчера, 12:22ОбществоФото: фрагмент видео
Бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева выразила одобрение в отношении законопроекта о повышении порога антимонопольного контроля для сектора МСП.

Речь идет о законопроекте, инициированном Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Документ предполагает введение повышения порога антимонопольного контроля для малого и среднего бизнеса – с 400 миллионов до 800 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

«Сделан большой и важный шаг в сторону освобождения МСП от избыточного антимонопольного контроля. Задача будущего закона – сократить бюрократические издержки», – отметила уполномоченный по защите прав московских бизнесменов Татьяна Минеева.

Согласно новому документу, меняются условия признания компании доминирующим хозяйствующим субъектом.

«Во исполнение поручения президента Российской Федерации и Правительства России ФАС представляет изменения в законодательстве, согласно которым субъект бизнеса не может быть признан доминирующим хозяйствующим субъектом, если его годовая прибыль не выше 800 млн рублей», - отмечается в официальном сообщении.

Также нововведение устанавливает правило, при котором сумма сделки слияния-поглощения не должна превышать 800 миллионов рублей, поскольку такая сделка впоследствии будет освобождена от согласования с антимонопольным ведомством.

Поправки, по которым будет повышен порог действия антимонопольного законодательства, предполагается внести в закон о защите конкуренции и закон о торговле. Известно, что проект закона уже готов, оформлен и направлен на согласование в органы федеральной власти. Ответ ожидается в ускоренные сроки.

«Коррективы в отношении пороговых значений для субъектов бизнеса с 400 до 800 миллионов рублей должны привести к сокращению бюрократических издержек для предприятий МСП, а также призваны способствовать развитию конкуренции. При этом все инструменты и механизмы, повышающие эффективность действующих мер антимонопольной службы по борьбе с картелями, остаются неизменными», - подчеркивают в антимонопольном органе.

В прошлом месяце глава государства, выступая на Международном экономическом форуме в Северной столице, высказался за отмену согласования с антимонопольными органами сделки по слиянию и поглощению на сумму менее 800 миллионов рублей. Президент отметил, что российские субъекты МСП должны быть освобождены от чрезмерного контроля антимонопольных служб. Путин также отметил, что некоторые «пороговые значения» не менялись и не анализировались длительное время, вследствие чего могут не соответствовать реальной ситуации.

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