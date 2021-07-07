Минеева поддержала проект закона о повышении порога антимонопольного контроля для МСП

В прошлом месяце глава государства, выступая на Международном экономическом форуме в Северной столице, высказался за отмену согласования с антимонопольными органами сделки по слиянию и поглощению на сумму менее 800 миллионов рублей. Президент отметил, что российские субъекты МСП должны быть освобождены от чрезмерного контроля антимонопольных служб. Путин также отметил, что некоторые «пороговые значения» не менялись и не анализировались длительное время, вследствие чего могут не соответствовать реальной ситуации.