Мэрия Уфы купит квартиры для нуждающихся на 252 миллиона рублей

Мэрия Уфы разметила 11 лотов на поиск застройщиков готовых продать 157 квартир для нуждающихся. Соответствующие заявки были поданы на сайте госзакупок.
Предполагается, что жилье получат 152 сироты, оставшиеся квартиры выдадут жильцам проживающих в аварийных домах.
Всего на закупку потратят 252 миллиона рублей. В данную сумму войдет жилплощадь от 14 до 33 квадратных метров в которой будет чистовая отделка и сантехника. Средняя цена «однушки» составит 1,6 миллиона рублей.
Ранее мы рассказывали историю мамы ребенка-инвалида, которая четыре года ждет получение законного жилья.