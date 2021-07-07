Команда Минеевой организует проект «Летняя школа молодого предпринимателя»

«Летняя школа молодого предпринимателя» распахнула двери для всех желающих ребят в возрасте от 14 до 20 лет. В этот период ожидается ряд мероприятий как в формате очных встреч, так и в виде онлайн-дискуссий, лекций и консультаций. В гости к юным коллегам придут эксперты и предприниматели из разных регионов. Участие для юных предпринимателей абсолютно бесплатное, приглашаются все желающие. Полный график летней школы можно увидеть на сайте приемной Анны Кровяковой и в соцсетях организации.