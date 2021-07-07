Команда Минеевой организует проект «Летняя школа молодого предпринимателя»

Такая система помощи посредством обращения в конкретную консультативную точку, чтобы получить ответы на самые разные бизнес-вопросы, очень востребована у предпринимателей столицы.
Отдельно в этой связи можно отметить общественную приемную Анны Кровяковой. А все потому, что она рассчитана на самых юных представителей столичного бизнеса. Здесь можно не только озвучить волнующий вопрос, но и получить практическую помощь, пишет newsnn.
«Мы помогаем решать те или иные задачи уже существующих бизнес-проектов. Нашей задачей при этом является создание ресурсов, которые бы помогали и стимулировали подрастающее поколение предпринимателей. Мы ведем молодых бизнесменов по пути от возникновения идеи до эффективной реализации бизнес-плана», – отмечает руководитель детской общественной приемной Анна Кровякова.
Летние каникулы – особое время для Анны и других сотрудников приемной. Ребята освобождаются от учебы в школе или вузе и могут больше времени посвятить встречам со старшими коллегами, обмену опытом, бизнес-обучению. Уполномоченный по защите прав предпринимателей столицы Татьяна Минеева отметила продуктивность данного периода, его особую важность.
«В дни летних каникул общественная приемная Анны Кровяковой организует проект «Летняя школа молодого предпринимателя», чтобы молодые люди получили максимум возможностей для личного развития и роста», - подчеркнула столичный бизнес-омбудсмен.
«Летняя школа молодого предпринимателя» распахнула двери для всех желающих ребят в возрасте от 14 до 20 лет. В этот период ожидается ряд мероприятий как в формате очных встреч, так и в виде онлайн-дискуссий, лекций и консультаций. В гости к юным коллегам придут эксперты и предприниматели из разных регионов. Участие для юных предпринимателей абсолютно бесплатное, приглашаются все желающие. Полный график летней школы можно увидеть на сайте приемной Анны Кровяковой и в соцсетях организации.
Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева выразила поддержку в отношении идеи столичных властей по созданию и реализации образовательных программ для молодежи.
Правительство Москвы формирует для молодых людей среду непрерывного развития, объединяющую систему профориентации, творческое и профессиональное образование, а также программы по предпринимательству и перспективным специальностям.