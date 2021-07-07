Хоровод безопаснее пляжа: чем готова пожертвовать Башкирия ради Фольклориады

Несмотря на лайн-ап, сравнимый с доковидной программой «Сердца Евразии», жители Башкирии в соцсетях недоумевают — а стоило ли вообще проводить столь массовое мероприятие в разгар пандемии?

В Башкирии в самом разгаре VI Всемирная Фольклориада — международный праздник народного творчества, в рамках которого республика принимает делегации из 37 стран. С 3 по 10 июля в ряде районов республики проходят выступления творческих коллективов, ежедневно в уфимском амфитеатре — концерты знаковых артистов, в числе которых The Hatters, Манижа и Эмир Кустурица. Назло рекордам Фольклориада проходит в Башкирии в унисон с очередной волной ковида: 6 июня в Башкирии 184 человека заболело Covid-19 (две недели назад, 22 июня суточная заболеваемость составляла 115 человек). В регионе официальная статистика не такая антирекордная, как в Москве или Петербурге, но и официальные данные, по мнению независимых аналитиков, не особенно соответствуют реальности. Не стоит забывать, что Башкирия совсем недавно и вовсе была названа одним из лидирующих регионов по возможным фальсификациям. Это можно называть фейками, эти мнения можно запрещать к публикациям, но феномен избыточной смертности как в регионе, так и по всей стране, так никто внятно и не объяснил. Шествие в национальных костюмах в Уфе Фото: https://folkloriada2021.com/ По мнению главы региона Радия Хабирова, ситуация с коронавирусом в Башкирии не так плоха, чтобы вновь переносить Фольклориаду, как это уже было в 2020 году. Он подчеркнул, что окончательное решение о проведении фестиваля было основано на «разумной оценке эпидемиологической ситуации», тем более что «угроза подхватить коронавирус, лежа где-то в толкучке на пляже, гораздо выше, чем во время проведения Фольклориады»: — Люди готовились, уже прилетели в Россию. Каждый приезжает к нам с результатами ПЦР-тестов, на каждом этапе пути проходит термометрию. Организаторы контролируют соблюдение масочного режима, социальной дистанции. К тому же большинство участников вакцинированы. А наших жителей ждет настоящий праздник <…>. Поэтому давайте смотреть на это событие под другим углом. При этом сообщение о том, что коронавирус обнаружили у участников коллективов из Москвы и Узбекистана, под любым углом выглядит так, будто Уфа во второй раз после РКБ им. Куватова собирается прогреметь на всю страну. Примечательно, что в федеральной повестке это сообщение пока что наиболее популярно, даже учитывая редкие тематические сводки российских холдингов и «десятки» восторженных зарубежных сюжетов. При этом довольно низкий шанс того, что след Фольклориады в анамнезах иностранных гостей будет отслеживаться так же, как это, например, сделала Финляндия, где больше 40% случаев ковида зафиксировано из-за болельщиков, съездивших в Петербург на Евро-2020. Нельзя, но можно Меры предосторожности на фестивале, очевидно, не могут быть настолько всеобъемлющими, чтобы полностью исключить новые заражения и последующие вспышки. Так, например, церемонии открытия и закрытия фестиваля проходят в закрытом режиме, но вход на гала-концерты в амфитеатре у Конгресс-холла свободный. Аккредитация участников фестиваля в числе других требований требует в обязательном порядке отрицательный ПЦР-тест, но его достаточно сделать только накануне открытия. Следовательно организаторам не принципиально состояние участников фестиваля в остальные дни при отсутствии очевидных признаков болезни, хотя никто не исключал бессимптомное течение болезни или наличие вируса в привитом организме. Любые массовые мероприятия в России требуют не только наличия медицинских масок у зрителей, но и соблюдения социальной дистанции. Дистанцию в первые дни фестиваля никто не держал, а ее соблюдение никто не отслеживал. Вероятно, это поведение продолжится и во второй половине Фольклориады, учитывая методы контроля подобных мер в общественных местах республики с лета прошлого года. А масштабный хоровод, специально (!) организованный в рамках фестиваля и признанный национальным рекордом, и вовсе выглядит как бряцанье антителами перед угрозой, которая не то что побеждена — даже не изучена до конца. В этом контексте то, что в хороводе и других мероприятиях «открытой» части фестиваля власти не принимают такого активного участия, как во время «отфильтрованных» церемониалов, — характерный эпизод, который говорит о различных уровнях защищенности, организованных для руководящей элиты республики и для простых жителей. Фото: https://folkloriada2021.com/ Напомним, что аналогичное равнодушие властей к смертельной угрозе уже было отмечено, причем не прошло и года. Масштабный концерт в честь Дня Республики, на котором выступила группа ДДТ, грянул прямо накануне осенне-зимней волны заболеваемости, когда другие массовые мероприятия в регионе уже пачками переносили или отменяли. После того концерта местная ковид-статистика — в том числе и смертности — быстро пошла вверх, а вскоре в республике снова были введены значительные ограничения. При этом парадоксальный посыл «нельзя, но вообще-то можно» продолжает формировать политику двойных стандартов и сейчас: например, в Бирске отменили семейный фестиваль из-за угрозы коронавируса, а значительные ограничительные меры отодвинуты аккурат на «после фестиваля» — 12 июля. Поэтому не стоит удивляться, что жители Уфы и Башкирии больше года отказываются соблюдать меры безопасности, которые власти республики пытаются ввести то кнутом, то пряником. И уж тем более не надо удивляться, если больных коронавирусом в Башкирии в ближайшее время станет гораздо больше, чем это предполагает статистика, - в этом, очевидно, будут виноваты недостаточно активная прививочная кампания и пляжная толкучка.

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