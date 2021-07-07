Хабиров посетил свиноферму, против которой активно выступали жители Башкирии

Хабиров посетил свиноферму, против которой активно выступали жители Башкирии
Хабиров посетил свиноферму, против которой активно выступали жители Башкирии
Вчера, 11:13ОбществоИрина ДеревянчукФото: фото из соцсетей
Несмотря на все опасения и тревоги жителей Белебеевского района, животноводческий комплекс построен.

Летом 2019 года жители нескольких деревень Белебеевского района начали бороться с местной администрацией и крупной мясной компанией за сохранение чистоты своей природы. Но их борьба не увенчалась успехом, животноводческий комплекс ГК «Таврос» построен и принимает высокопоставленных гостей.

– Я специально приехал посмотреть в Белебеевский район этот инвестпроект – животноводческий комплекс группы компаний «Таврос». В чистом поле появляется большая, современная ферма. Это то, что называется индустриальным сельским хозяйством – сообщил глава Башкирии на своей странице в социальной сети.

Этот проект мы рассмотрели и одобрили на одном из наших инвестиционных часов в апреле 2019 года. Объем вложений инвестора достаточно большой – 980 млн рублей. В комплексе будут содержать 35 тысяч голов в год. Появится 45 новых рабочих мест. Уже сегодня сюда завезут 1580 свиней и запустят работу откормочной площадки.Радий Хабиров

Радий Хабиров также рассказал о том, что в августе в Белебее будет дан старт еще одному проекту – большому мясоперерабатывающему заводу.

Для нас ГК «Таврос» – надежный партнер. Будем поддерживать их, помогать развиваться и дальше.Радий Хабиров

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