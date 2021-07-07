Хабиров посетил свиноферму, против которой активно выступали жители Башкирии

Этот проект мы рассмотрели и одобрили на одном из наших инвестиционных часов в апреле 2019 года. Объем вложений инвестора достаточно большой – 980 млн рублей. В комплексе будут содержать 35 тысяч голов в год. Появится 45 новых рабочих мест. Уже сегодня сюда завезут 1580 свиней и запустят работу откормочной площадки.Радий Хабиров