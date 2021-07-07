ФСБ ликвидировала террористические ячейки в Уфе

В Пензе, Уфе и Челябинске задержаны четыре ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Всего были задержаны 15 исламистов, они вели пропаганду терроризма среди местных мусульман и трудовых мигрантов, сообщает канал со ссылкой на ФСБ.
Сегодня стало известно о том, что в Тюмени мужчина взял в заложники сотрудников офиса банка. Мужчина угрожая муляжом требовал крупную сумму денег. Позже он был задержан силовика, никто не пострадал.