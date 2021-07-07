ФСБ ликвидировала террористические ячейки в Уфе

ФСБ ликвидировала террористические ячейки в Уфе
ФСБ ликвидировала террористические ячейки в Уфе
Вчера, 14:04ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Задержания группировки прошли еще в нескольких городах страны.

В Пензе, Уфе и Челябинске задержаны четыре ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Всего были задержаны 15 исламистов, они вели пропаганду терроризма среди местных мусульман и трудовых мигрантов, сообщает канал со ссылкой на ФСБ.

Сегодня стало известно о том, что в Тюмени мужчина взял в заложники сотрудников офиса банка. Мужчина угрожая муляжом требовал крупную сумму денег. Позже он был задержан силовика, никто не пострадал.

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