Без электричества, связи и с дикими животными вокруг. Как живет отшельник из Башкирии

Раньше здесь была даже начальная школа, а сейчас осталось всего несколько домов. До последнего времени, пусть изредка и только летом, но люди здесь бывали. Занимались огородом, держали скот, к бабушкам и дедушкам привозили внуков, которые носились по деревне галопом и плескались в ручье. На крыльце одного из домов так и лежат детские игрушки, разбросана обувь, будто хозяева не оставили дома насовсем, а просто скрываются в них от летнего зноя. Но с тех пор, как в деревне пропало электричество, и те немногочисленные дачники, приезжавшие сюда время от времени, стали покидать эти места. Электрические столбы, прослужившие не один десяток лет, в какой-то момент просто рухнули от старости, а восстанавливать их некому. Да и не для кого.