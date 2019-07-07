В Уфе экстренно сел самолет Сургут — Ростов-на-Дону

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Посадка произошла из-за ухудшения состояния здоровья пассажира.
Рейс авиакомпании «Utair» 585 Сургут — Ростов-на-Дону совершил вынужденную посадку в Уфе, сообщили в пресс-службе уфимского аэропорта.
Посадка произошла из-за ухудшения состояния здоровья пассажира. Самолет сел в 10:13 местного времени.
Врачи скорой осмотрели пассажира 1947 года рождения и госпитализировали в ГКБ №22.
В момент посадки на борту находилось 104 пассажира. Вскоре пассажиры продолжат путь по маршруту.
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