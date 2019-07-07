В Башкирии объявлено штормовое предупреждение

Сегодня днем, 7 июля, местами по Башкирии ожидается шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +9,+14°, а в северных и горных районах до +4°. Днем воздух прогреется до +20,+25°, по югу до +30°.