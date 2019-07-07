В Башкирии объявлено штормовое предупреждение

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Об этом жителей предупредили в МЧС по республике.
Сегодня днем, 7 июля, местами по Башкирии ожидается шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.
Синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночь пройдет без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди и грозы.
Температура воздуха ночью составит +9,+14°, а в северных и горных районах до +4°. Днем воздух прогреется до +20,+25°, по югу до +30°.
На автодорогах ночью и утром в отдельных районах туман, видимость 500-1000 метров.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей