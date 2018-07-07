Вахтовик из Башкирии не получил зарплату и отправился пешком из Надыма

Он преодолел около 10 километров, однако из-за проблем со здоровьем остановился, сообщает Vesti-yamal.ru. Остановившись, он опубликовал запись в одном из местных сообществ в соцсети «Вконтакте» запись и рассказал о ситуации, в которой оказался. Многие жители Сибири отреагировали на сообщение Фаниса. Некоторые из них советовали быть осторожнее и остерегаться диких животных, другие предлагали подбросить.