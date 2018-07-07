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Вахтовик из Башкирии не получил зарплату и отправился пешком из Надыма
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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Вахтовик из Башкирии не получил зарплату и отправился пешком из Надыма

Сегодня, 14:59ОбществоЗиля Аскерова
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