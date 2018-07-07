Итоги недели: провал ЕГЭ, память о Салавате, спор про ЖКХ, Донбасс, митинги

Триумф сборной России по футболу, одолевшей испанцев, был и остался топовой темой в лентах новостей. В Уфе спортивные фанаты тоже громко выразили свое восхищение победой подопечных Черчесова, и никто даже не был против из миролюбивых горожан. Еще одно событие на эту же тему – «героический» поступок уфимского блогера Павла Деркача, который прямо на площади перед Гостиным двором сбрил со своей головы волосы, не пожалев буквально ничего во имя спортивного престижа Родины.

Тем временем параллельно жизнь шла своим чередом. Мы рассказали о визите наших корреспондентов в социальный приют для трудных подростков, судьба каждого из них – повод задуматься о том, что происходит с нашим миром и куда он катится.

На этом фоне особенно красноречиво выглядела новость о том, что сенатор от Башкирии Лилия Гумерова, запомнившаяся россиянам прочитанным с выражением стишком во славу президента страны, получила от главы государства награду «За заслуги перед Отечеством».

В начале недели в Стерлитамаке прошел первый в Башкирии митинг против пенсионной реформы – знаковое событие для региона.

2 июля в Башкирии вот уже 16 лет связаны с трагическими воспоминаниями о авиакатастрофе в небе на Германией, в которой погиб 71 человек, большинство – дети из Башкирии, летевшие на отдых в Испанию. Боль этой сердечной раны не слабеет с годами.

Во вторник, 3 июля, отличились общественницы, которые рассыпали соль возле входа в Дом правительства в Уфе, напомнив региональным властям, что не стоит дистанцироваться от проблемы Кроношпана.

Тем временем коммерсанты, претендующие на участие в таком прибыльном бизнесе, как переработка мусора, внезапно во всеуслышание заявили, что займутся продвижением своего бизнеса на высоком уровне.

А наш колумнист – кандидат экономических наук Рустам Шайахметов поделился своим авторитетным мнением о профиците бюджета республики. Этот материал вызвал немалый резонанс и активно осуждался в СМИ и соцсетях.

К сожалению, на этой неделе было сразу несколько известий о падении детей из окна – печальная примета жаркого лета. В одном случае ребенок, выпавший с девятого этажа, погиб, в остальных случаях детям повезло выжить, но им предстоит долгое лечение.

В Башкирии организацию ЕГЭ в этом году признали провальной из-за огромного числа сообщений о нарушениях, большинство из которых получили подтверждение после проверки. Вот такое неожиданное пятно на репутацию республики посадили педагоги и организаторы Единого госэкзамена.

В минувший четверг на нашем сайте был опубликовал резонансный материал уфимского журналиста Светланы Беллендир о тревожной командировке на Донбасс.

В этот же день существование в условиях жаркой погоды несколько скрасил сюжет о том, как сотрудники вольерного хозяйства устроили купание для медведей и других своих питомцев. В эти мгновения наверняка многие люди даже позавидовали животным.

Пятница опять прошла под знаком митинга – на сей раз на площадь в Стерлитамаке вышли сотрудники Башкирской содовой компании, выразившие таким образом протест против вероятного закрытия их предприятия из-за перебоев с сырьем в связи с выступлениями экологов.

На нашем сайте была в этот день опубликовано интервью с Зухрой и Тансулпан Буракаевыми, которые рассказали о своем творческом кинопроекте «Дорогами Салавата».

Хоккейный «Салават Юлаев» также отметился в ленте новостей тем, что его покидает форвард Игорь Макаров – муж телезвезды Леры Кудрявцевой.

Еще одна телезвезда – комик Руслан Белый рискует получить наказание в виде денежного штрафа за оскорбление Салавата Юлаева и башкирского народа в рамках своего юмористического телепроекта.

В Уфе прошло весьма эмоциональная словесная дуэль между чиновниками и депутатами с одной стороны и управдомами с другой стороны.