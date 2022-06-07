В Уфе прошла церемония прощания с погибшим в спецоперации 23-летним Глебом Бороком

В Уфе прошла церемония прощания с погибшим в спецоперации 23-летним Глебом Бороком
В Уфе прошла церемония прощания с погибшим в спецоперации 23-летним Глебом Бороком
Вчера, 11:32ОбществоАзамат НуховФото: Орджониидзовский район/ VK
О гибели старшего матроса Глеба Борока сообщает пресс-служба Орджоникидзовского района Уфы

Шестого июня в Уфе состоялась церемония прощания с погибшим в ходе спецоперации 23-летнем Глебом Бороком. Об этом сообщает пресс-служба администрации Орджоникидзевского района.

Сообщается, что Глеб Борок погиб в звании старшего матроса, будучи телефонистом взвода связи в морской пехоте. В соответствии с указом главы республики военнослужащий был посмертно награжден орденом генерала Шаймуратова.

Местом проведения траурной церемонии стал Дворец культуры имени Орджоникидзе. Простится с Глебом Бороком пришли друзья и близкие погибшего, а также вице-премьер правительства Ирек Сагитов и сити-менеджер Ратмир Мавлиев.

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